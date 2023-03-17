Зеленський — про видачу ордера на арешт Путіна: З цього рішення розпочнеться історична відповідальність

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду в Гаазі видати ордер на арешт російського диктатора Путіна.

У вечірньому зверненні в п’ятницю, 17 березня, Зеленський наголосив, що це історичне рішення, з якого розпочнеться історична відповідальність.

Він зазначив, що провести злочинну операцію з депортації тисяч українських дітей в Росію було б неможливо без наказу найвищого керівництва держави-терориста.

«Розділяти дітей із сімʼями, позбавляти їх будь-якої можливості зв’язатися з рідними, ховати дітей на російській території, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидно російська державна політика, державні рішення, державне зло. Яке починається саме з першої посадової особи цієї держави», — сказав український президент.

Він подякував команді прокурора МКС Каріма Хана, а також усім у світі, хто допомагає Україні відстоювати справедливість.