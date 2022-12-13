Зеленський перелічив 6 речей, якими Європа може полегшити зиму в Україні

Президент Володимир Зеленський звернувся до європейських країн з проханням допомогти Україні цієї зими подолати енергетичну кризу, влаштовану бомбардуваннями Росії. Назвав шість першочергових потреб.
За його словами, ця допомога не лише дозволить Україні “вистояти зимою, а ще й максимально наочно доведуть будь-яким антидемократичним і антиєвропейським силам, і в першу чергу – Росії, що Європа навчилась не допускати катастрофи і захищати своїх людей”.
- Перше. Ми потребуємо кількох категорій обладнання: це трансформатори, обладнання для відновлення високовольтних мереж, газотурбінні та газопоршневі енергоблоки.
- Друге. Як мінімум до завершення цього опалювального сезону в Україні ми потребуємо аварійної підтримки з боку європейської енергосистеми.
- Третє. За аналогією зі спостережними місіями МАГАТЕ, які домовлено направити на всі атомні станції України, закликаємо Євросоюз направити спеціальні місії на обʼєкти критичної енергетичної інфраструктури, які задіяні в енергозабезпеченні України і від яких прямо залежить стабільність усього нашого регіону.
- Четверте. Ми потребуємо підтримки для закупівлі близько двох мільярдів кубометрів газу.
- П’яте. Іншим практичним результатом цієї конференції могла би стати домовленість про фінансування проекту із закупівлі LED-ламп для України.
- І шосте. Нам потрібен спеціальний постійний механізм координації зусиль – Паризький механізм. Який дозволить давати вчасні та ефективні відповіді на кожен виклик російського енерготерору.
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