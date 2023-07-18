Політика

Зеленського запитали про “мораль” через касетні боєприпаси

18 Липня 2023 20:26
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зеленський

Росіяни використовують проти України кластерні боєприпаси протягом всієї війни, вже дев’ять років, і Україна ще на початку збройної агресії РФ просила світ тиснути на окупантів із цього приводу.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю представникам африканських ЗМІ, коментуючи “моральну складову” питання постачань кластерних боєприпасів українцям.

Президента запитали про прохання України надати їй кластерні боєприпаси, що викликало критику з боку деяких держав. Журналіст назвав “потужним” рішення США надати ЗСУ касетні боєприпаси, однак запитав Зеленського, “чи воно морально виправдане”.

У відповідь Зеленський наголосив, що Україна отримала касетні боєприпаси лише в 2023 році – через дев’ять років від початку ведення бойових дій Росією проти України. Він наголосив, що РФ за цей час використовувала різну заборонену зброю, зокрема і кластерні боєприпаси.

“Дев’ять років тому Україна почала говорити, що нам потрібна допомога. Першим було прохання до світу тиснути на Росію і заборонити використання кластерних боєприпасів проти нашого населення. Пройшло дев’ять років. Вони як використовували, так і використовують. Чи це не достатнє випробування? Чи має право Україна захищатись?” – сказав Зеленський.

Він наголосив, що не хоче говорити про те, як хто ставиться до того, що ЗСУ отримали кластерні боєприпаси. Президент також зазначив, що немає доказів, що Україна застосовує дану зброю по території РФ.

“Цього немає. Так, на полі бою – тепер проти ворога на нашій землі, коли він використовує кластерні боєприпаси проти нас, ми будемо використовувати таку саму зброю проти нього. І це справедливо”, – заявив Зеленський.


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