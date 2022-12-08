Політика

Засуджену в РФ американську баскетболістку Бріттні Грайнер обміняли на торговця зброєю Віктора Бута

8 Грудня 2022 15:37
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росія, сша

Сьогодні, 8 грудня, США звільнили зірку Жіночої національної баскетбольної ліги (WNBA) Бріттні Грайнер з російської в’язниці в рамках обміну на продавця зброї з РФ Віктора Бута.

Про це повідомляє CNN.

У коментарі виданню офіційний представник США розповів, що Грайнер наразі перебуває під опікою американських чиновників.

При цьому обмін не включав американця Пола Уілана, якого також вважають незаконно затриманим у Росії. Країна-агресор підозрює його у шпигунстві, він засуджений до 16 років колонії.

У CNN зазначають, що президент США Джо Байден виступить з екстреним повідомленням на тлі обміну ув’язненими, але ще невідома його тема. Американський лідер підтвердив обмін.

“Кілька хвилин тому я розмовляла з Бріттні Грайнер. Вона у безпеці. Вона в літаку. Вона на шляху додому”, – розповів він.

У МЗС РФ також підтвердили обмін ув’язненими з США. За інформацією російського відомства, він стався в аеропорту Абу-Дабі.


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