Засновник Alibaba переїхав до Японії через тиск китайської влади, – FT

Засновник Alibaba Джек Ма живе в Токіо вже майже шість місяців після того, як зник з поля зору громадськості після тиску влади Китаю на технологічний сектор.

Про це повідомляє Financial Times.

Мільярдер поводився стримано після репресій, під час яких китайські регулюючі органи скасували первинне публічне розміщення акцій Ma’s Ant Group і наклали на Alibaba рекордні штрафи.

FT повідомила, що більшу частину останніх шести місяців він провів зі своєю сім’єю у Токіо та інших частинах Японії, а також відвідав Сполучені Штати та Ізраїль.

За даними видання, Ма відвідував кілька приватних клубів у Токіо та став “захопленим колекціонером” японського сучасного мистецтва, а також вивчає можливість розширення своїх ділових інтересів у бік сталого розвитку.

Ма був помічений в інших місцях з того часу, як він фактично зник з поля зору громадськості в Китаї, у тому числі на іспанському острові Майорка минулого року.

В останні роки китайські офіційні особи націлилися на “антиконкурентну” практику деяких найбільших компаній країни через побоювання, що великі інтернет-фірми контролюють надто багато даних і надто швидко розширюються.

У липні цього року у звіті йшлося про те, що Ма планував передати контроль над Ant Group, щоб заспокоїти китайських регуляторів та відновити IPO підрозділи цифрових платежів.

Його гігант електронної комерції Alibaba вперше повідомив про стабільне зростання виручки у серпні, оскільки Китай боровся з економічним спадом та новими випадками COVID-19.

Влада США внесла компанію до списку спостереження, який може призвести до її виключення з лістингу в Нью-Йорку, якщо вона не виконає наказів про розкриття інформації, що призведе до падіння її акцій.