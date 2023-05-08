Політика

Євросоюз заблокує порти для суден, які перевозять російську нафту в обхід санкцій – ЗМІ

8 Травня 2023 18:26
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санкції

Проєкт одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії передбачає заборону доступу до європейських портів суднам, які намагаються обійти вже запроваджені обмеження щодо російської нафти.

Про це повідомило агентство Bloomberg, яке ознайомилось із проєктом санкційних пропозицій.

Європейська комісія, яка поширила серед держав-членів проєкт нових санкцій проти Росії, пояснює необхідність нових обмежень “різким збільшенням обманних практик і пов’язаних із ними екологічних ризиків” із боку суден, які намагаються обійти стелю цін на російську нафту та заборону її морського імпорту в ЄС.

Санкції передбачають, що судна, які порушують санкції або підозрюються в їхньому порушенні шляхом перевалки російської нафти, повинні бути виведені з європейських портів і шлюзів.

Як відомо, у грудні 2022 року ЄС заборонив постачання російської нафти морським транспортом. Але РФ знайшла спосіб обходити це обмеження шляхом перевалки своєї нафти з одного судна на інше в морі.


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