Політика

Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії

15 Червня 2023 14:13
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каховка

Депутати Європарламенту засудили підрив дамби Каховської ГЕС, назвавши його “останнім воєнним злочином, скоєним Росією”.

Про це повідомляє пресслужба ЄП.

“Депутати Європарламенту засудили руйнування української дамби в Новій Каховці, останній воєнний злочин, скоєний Росією, щодо якого мають бути вжиті заходи”, – йдеться у повідомленні.

Депутати закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України.


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