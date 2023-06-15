Політика

Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином Росії Депутати Європарламенту засудили підрив дамби Каховської ГЕС, назвавши його “останнім воєнним злочином, скоєним Росією”. Про це повідомляє пресслужба ЄП. “Депутати Європарламенту засудили руйнування української дамби в Новій Каховці, останній воєнний злочин, скоєний Росією, щодо якого мають бути вжиті заходи”, – йдеться у повідомленні. Депутати закликали ЄС продовжувати рішучу підтримку України, запровадити нові санкції проти Росії та використати мільярди заморожених активів російських олігархів для відновлення України.



Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал