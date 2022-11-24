Європарламент проголосував за невизнання паспортів рф, виданих на окупованих територіях України та Грузії

Євродепутати схвалили рішення не визнавати паспорти та інші проїзні документи, видані росією на незаконно окупованих територіях України та Грузії.

Про це йдеться на сайті Європейського парламенту.

Тепер Єврокомісія повинна проконсультуватися з країнами-членами ЄС і скласти список російських проїзних документів, зокрема паспортів, які не повинні прийматися. Однак українські біженці все одно зможуть потрапити до ЄС.

Однак, зазначається, що українські біженці з окупованих територій все одно зможуть потрапити до ЄС.

«Європейський парламент прагне зробити все можливе, щоб продовжувати чинити тиск на росію за допомогою правових і політичних засобів, щоб путін заплатив високу ціну за цю незаконну війну і за міжнародні злочини, вчинені проти України та її народу», — зазначив євродепутат Хуан Фернандо Лопес Агілар.