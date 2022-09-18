Політика

Єврокомісія рекомендує призупинити фінансування Угорщини

18 Вересня 2022 13:26
93

Європейська комісія в неділю рекомендувала не виділяти Угорщині 65% коштів за трьома програмами з ключового фонду ЄС через проблеми з верховенством права. Про своє рішення Європейська комісія повідомила у неділю, пише «Європейська правда».

«Сьогоднішнє рішення є чіткою демонстрацією рішучості Комісії захистити бюджет ЄС і використовувати всі наявні інструменти для досягнення цієї важливої ​​мети», – заявив Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган.

У заяві Єврокомісії йдеться, що вона пропонує «призупинити 65% зобов’язань для трьох операційних програм у рамках політики згуртованості», а також «заборону укладати юридичні зобов’язання з трастами суспільного інтересу за програмами, що реалізуються в прямому та опосередкованому управлінні».

За оцінкою угорських ЗМІ, йдеться про блокування суми у приблизно 7,5 млрд євро на бюджетний період до 2027 року. Водночас Єврокомісія заклала основу для можливого компромісу, який дозволить Будапешту зберегти гроші.

Остаточне рішення повинна протягом місяця ухвалити Рада ЄС, щоб кваліфікованою більшістю вирішити, чи вживати такі заходи. За виняткових обставин цей період може бути продовжений максимум на два місяці.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Новости про меньшее зло
Александр КИРШ

Письмо в мордор
Віталій ПОРТНИКОВ

Швеція голосує за ультраправих
Юрій БУТУСОВ

Путін відновив сталінські штрафбати
усі думки
ТОП-новини
18 Вересня 2022 18:03
31

Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: двоє чоловіків загинули (фото)
18 Вересня 2022 18:40
2

У рф проводять заходи “внутрішньої самомобілізації” для відправки на війну, – Генштаб
18 Вересня 2022 17:40
93

Росія переміщує велику кількість зенітних ракет з Санкт-Петербурга у бік України, – Yle
18 Вересня 2022 17:00
98

Алла Пугачова: Прошу зарахувати мене до лав “іноагентів”
18 Вересня 2022 16:41
47

Жодних сенсів ні в переговорах, ні в зустрічі Зеленського з путіним абсолютно немає, – Подоляк
Останні новини
усі новини