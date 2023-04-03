Політика

Єврокомісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, – ЗМІ

3 Квітня 2023 13:21
18
читать на русском →
Євросоюз

Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

Про це повідомив редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, Єврокомісія планує оголосили оновлену інформацію про вступ України, Молдови та Грузії до ЄС у травні цього року. Повний звіт Єврокомісії, ймовірно, може з’явитися у жовтні.

Журналіст зазначає, що Європейська комісія розмірковує щодо рекомендації про старт переговорів про вступ України і Молдови. Водночас Грузії можуть надавати статус кандидата в члени ЄС.

“Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії”, – написав Йозвяк.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
3 Квітня 2023 13:21
18

Єврокомісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, – ЗМІ
3 Квітня 2023 13:50
11

Росія далека від захоплення Бахмута, – Череватий
3 Квітня 2023 12:18
66

“Ні кроку назад”: солдатам РФ видали пам’ятку з закликом повернутися до “сталінських методів”
3 Квітня 2023 10:15
36

Польща передала Україні декілька винищувачів МіГ-29
3 Квітня 2023 09:47
27

Зеленський відвідає Польщу з офіційним візитом
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки