Єврокомісія порекомендує розпочати переговори щодо вступу України до ЄС, – ЗМІ

Європейська комісія міркує над тим, щоб рекомендувати державам-членам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною і Молдовою, а Грузії надати кандидатський статус.

Про це повідомив редактор “Радіо Свобода” з питань Європи Рікард Джозвяк.

За його словами, Єврокомісія планує оголосили оновлену інформацію про вступ України, Молдови та Грузії до ЄС у травні цього року. Повний звіт Єврокомісії, ймовірно, може з’явитися у жовтні.

Журналіст зазначає, що Європейська комісія розмірковує щодо рекомендації про старт переговорів про вступ України і Молдови. Водночас Грузії можуть надавати статус кандидата в члени ЄС.

“Отже, залишилося шість місяців, але робоче припущення на цей момент: рекомендація розпочати переговори про вступ з Україною та Молдовою та надати статус кандидата Грузії”, – написав Йозвяк.

European Commission set to come with update on EU accession statuses for #Ukraine, #Moldova & #Georgia in May. proper enlargement report expected in Oct. so 6 months to go but working assumption right now: recommendation to start accession talks with 🇺🇦🇲🇩 & cand status for 🇬🇪 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) April 3, 2023