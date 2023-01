ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за два тижні, – журналіст

Європейський Союз до кінця тижня має узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ

Про це написав у twitter кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну”, – йдеться у повідомленні.

the EU's latest sanctions package on #Belarus should be agreed this week. the 10th sanction package on #Russia should be presented in about 2 weeks in order to be agreed by the 1st anniversary of the full-scale invasion of #Ukraine