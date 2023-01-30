Політика

ЄС представить 10-й пакет санкцій щодо Росії приблизно за два тижні, – журналіст

30 Січня 2023 18:48
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санкції

Європейський Союз до кінця тижня має узгодити санкції проти Білорусі, а за два тижні – десятий санкційний пакет проти РФ

Про це написав у twitter кореспондент “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Останній пакет санкцій ЄС щодо Білорусі має бути узгоджений цього тижня. 10-й пакет санкцій щодо Росії має бути представлений приблизно за два тижні, щоб бути узгодженим до першої річниці повномасштабного вторгнення в Україну”, – йдеться у повідомленні.


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