Політика

ЄС має всерйоз поставитися до його ядерних погроз, – Боррель

24 Вересня 2022 19:34
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ЄС повинен серйозно поставитися до погроз президента РФ Владіміра Путіна про можливість застосування ядерної зброї у війні в Україні.

Про це в інтерв’ю BBC заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, війна досягла “небезпечного моменту”.

“Безумовно, це небезпечний момент, тому що російська армія загнана в кут, і реакція Путіна – погроза застосування ядерної зброї – це дуже погано”, – сказав Боррель.

Через сім місяців після початку вторгнення Росії в Україну аналітики погоджуються, що сили Путіна відступають, але, за словами очільника європейської дипломатії, має бути досягнуте “дипломатичне рішення”, яке “збереже суверенітет і територіальну цілісність України”.

“В іншому випадку, ми можемо закінчити війну, але не матимемо миру, і у нас буде нова війна”, – сказав він.

У зверненні до нації на початку цього тижня Путін заявив, що його країна має “різноманітну зброю знищення” і буде “використовувати всі доступні нам засоби”, додавши при цьому: “Я не блефую”.

“Коли люди кажуть, що це не блеф, ви повинні сприймати їх серйозно”, – сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС поділився тривожними наріканнями, які він чув скрізь, куди б не пішов. Від друзів у відпустці до лідерів з усього світу, присутніх на Генеральній Асамблеї ООН цього тижня, всі вони запитували його, коли закінчиться війна. “Зупиніть цю війну, я не можу оплатити рахунок за електроенергію – було загальним рефреном”, – з жалем констатував він.

Але нові і тривожні погрози Москви, в тому числі погано завуальована ядерна, також привертають увагу. Більшість західних лідерів, включаючи Борреля, як і раніше, категоричні щодо необхідності дотримуватися свого курсу щодо війни в Україні.


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