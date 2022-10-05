Єрмак відреагував на “закони” Путіна про анексію

В Офісі президента заявили, що так звані путінські “закони про прийняття” українських областей до складу Росії не варті паперу, на якому підписані, і що Україна поверне всі свої території.

“Нікчемні рішення країни-терориста не варті паперу, на якому підписані. Колективна божевільня може і далі жити у вигаданому світі”, – написав у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак

За словами голови ОП, найкращі ліки від російського божевілля – “ЗСУ, високоточна зброя, офензива (наступ)”.

“Повернемо до реальності, заберемо все своє”, – підсумував Єрмак.