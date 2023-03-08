Політика

Єрмак обговорив з Салліваном рішення України щодо оборони Бахмута

8 Березня 2023 09:56
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війна, бахмут

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Згідно з повідомленням, “Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та рішення, ухвалені президентом України Володимиром Зеленським і військовим керівництвом щодо перебігу оборонної операції на Бахмутському напрямку”.

Окремо сторони обговорили поточні міжнародні зусилля щодо надання оборонної та фінансової підтримки Україні, яка бореться за звільнення своїх територій від російської окупації, зазначили в ОП.

Єрмак також розповів про злочини, які скоює Росія проти українців, зокрема викрадення, депортацію та примусове усиновлення українських дітей з окупованих територій. Він наголосив, що винні в цих злочинах проти українського народу мають отримати справедливе покарання згідно із законом.

Крім того, керівник Офісу президента поінформував про масштабну шкоду для довкілля в Україні, якої завдає російська агресія. Він зазначив, що її наслідки вплинуть на екосистему всієї Європи. Тож, за словами Єрмака, світ має докласти максимум зусиль, щоб зупинити руйнівний вплив агресії на довкілля та притягнути Росію до відповідальності, як це передбачено в українській формулі миру, йдеться в повідомленні.


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