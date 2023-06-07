Є багато свідчень причетності військово-політичного керівництва РФ до підриву Каховської ГЕС, – ГУР

Доказова база про причетність РФ до підриву греблі Каховської ГЕС збирається, є багато свідчень того, що за терактом стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора та її війська.

Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов.

“Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і зараз активно продовжується її збір. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням греблі ГЕС йдеться про підрив, стоїть не просто РФ, а військово-політичне керівництво та офіційні війська загарбників”, – сказав він.

У розвідці зазначили, що Україна до цього інформувала світ, що росіяни здійснювали мінування Каховської ГЕС. Юсов знову наголосив, що окупанти скоїли злочин, намагаючись зірвати дії українських сил.

“Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази були внесені зміни з метою того, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, – це явка з повинною”, – пояснив представник ГУР.

Юсов наголосив, що доказова база про причетність РФ до підриву греблі збирається, і “весь український сектор Сил безпеки та оборони працюватиме над формуванням та наповненням цієї бази”.