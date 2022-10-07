Японія ввела санкції проти Росії через анексію українських територій

Уряд Японії запровадив додаткові санкції проти РФ після незаконного приєднання Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей, повідомляє NHK.

Санкції введено проти 81 особи та дев’яти організацій РФ. Серед них проросійські сепаратисти на сході та півдні України, які відповідальні за анексію. Також додано високопосадовців уряду та військові організації.

За даними ЗМІ, санкції торкнуться родичів глави Чечні Рамзана Кадирова, міністра оборони РФ Сергія Шойгу, глави Радфеду Валентини Матвієнко, прем’єр-міністра Михайла Мішустіна, заступника голови Радбезу Дмитра Медведєва, а також Аліни Кабаєвої.

Заступник генсекретаря уряду Японії Сейдзі Кіхара заявив, що дії, які Росія називає “референдумами” та “приєднанням”, посягають на суверенітет і територіальну цілісність України та є порушенням міжнародного права.

Він сказав, що Японія рішуче засуджує їх, додавши, що його країна не може потурати спробам Росії в односторонньому порядку змінити статус-кво.