Політика

Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. сухпайків

24 Травня 2023 17:49
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японія, допомога

Токіо передасть Україні 100 автомобілів і 30 тисяч сухпайків. Це вперше у своїй післявоєнній історії Японія передає військову техніку воюючій країні.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

“Сьогодні у міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ”, – написав він.

За його словами, перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, решта надходитиме після проходження техогляду і необхідної підготовки.

“Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде”, – резюмував дипломат.


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