Японія передасть Україні 100 автомобілів і 30 тис. сухпайків

Токіо передасть Україні 100 автомобілів і 30 тисяч сухпайків. Це вперше у своїй післявоєнній історії Японія передає військову техніку воюючій країні.
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
“Сьогодні у міністерстві оборони Японії відбулася церемонія передачі Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб ЗСУ”, – написав він.
За його словами, перші два автомобілі вже по дорозі в Україну, решта надходитиме після проходження техогляду і необхідної підготовки.
“Вперше у післявоєнній історії Японії Сили самооборони передають військову техніку воюючій країні. Далі буде”, – резюмував дипломат.