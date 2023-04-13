Політика

WP: Витік документів Пентагону свідчить, що Китай погодився постачати росії летальну зброю

13 Квітня 2023 19:40
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китай, росія

У секретних документах США, які нещодавно були оприлюднені в мережі, нібито міститься інформація про те, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії.

Про це повідомляє The Washington Post.

У виданні пишуть, що дані, які внесли в секретні документи, нібито ґрунтуються на перехопленні американцями повідомлення Служби зовнішньої розвідки РФ.

У цьому повідомленні СЗР стверджує, що Центральна військова рада Китаю “схвалила поетапне надання зброї Росії” і побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.

За інформацією журналістів, документ, у якому містилася така інформація, мав гриф “цілком таємно” і був озаглавлений “Пекін повідомляє, що схвалює постачання летальної допомоги Росії”.

Один з неназваних високопоставлених американських чиновників адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що Китай поки не передавав Росії зброю.

“Але ми, як і раніше, стурбовані і продовжуємо уважно стежити за ситуацією”, – додав він.

Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.


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