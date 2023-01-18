Політика

Вучич відкинув територіальні претензії путіна до України

18 Січня 2023 16:56
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сербія

Президент Сербії Александар Вучич, який зазвичай підтримував дружні відносини з москвою, відкинув територіальні претензії президента рф володимира путіна до України.

Про це він заявив у інтерв’ю Bloomberg

«Ми з самого початку говорили, що не можемо і не будемо підтримувати вторгнення росії в Україну. Для нас Крим – це Україна, Донбас – це Україна. Так і залишиться», – сказав Вучич.

Сербський лідер, який мав десятки зустрічей з путіним протягом останніх років та навіть вчив російську мову, щоб спілкуватися з главою кремля без посередників, уточнив, що не розмовляв із ним уже кілька місяців.

Агентство зазначає, що Сербія не приєдналась до санкцій проти росії, бо це вдарило б по її власній економіці. росія також продає Сербії природний газ за ціною нижчою від ринкової. Проте Вучич наголосив, що не в усьому підтримує росію.

«Ми не завжди радіємо деяким їхнім позиціям. У нас традиційно хороші відносини, але це не означає, що ми підтримуємо кожне окреме рішення чи більшість рішень, які надходять із кремля», – зауважив президент Сербії.


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