Політика

Ворог намагається знову окупувати Куп’янськ

26 Листопада 2023 11:37
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куп'янськ

Російські війська не відмовилися від намірів повторно окупувати Куп’янськ Харківської області, однак стратегічних успіхів на цьому напрямку ворог не має.

Про це заявив начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Так, російські окупанти не відмовилися від своїх намірів … вийти до міста Куп’янська, хочуть його повторно окупувати. На цій ділянці українські захисники відбили 4 атаки противника. Це поблизу Синьківки, Іванівки. Противник хоче вийти на межі населеного пункту Синьківка, для того, щоб розвивати свій подальший успіх у наступі на Куп’янськ», – сказав Фітьо.

За його словами, для досягнення своїх цілей окупанти застосовують авіацію, активізували використання дронів-камікадзе, здійснюють артилерійські обстріли.

«Ми бачимо, що активізується ворог попри втрати… в живій силі та в техніці, від планів своїх не відмовляється і намагається продавити українську оборону, знайти якусь слабину в обороні», – сказав речник.

Він зауважив, що ворог використовує штурмові загони, які складаються з колишніх ув’язнених, військовослужбовців-штрафників, «ведучи їх на так звані м’ясні штурми».

«Якихось стратегічних успіхів на даному напрямку в російських окупантів немає», – підкреслив Фітьо.

Речник Сухопутних військ також зауважив, що на Бахмутському напрямку російські війська більше як три тижні активізувалися і намагаються повернути втрачені позиції.

«Українські оборонці перебували в активній обороні та за першої нагоди переходили до атакувальних дій, так само покращили свої тактичні положення. І зараз ворог намагається це все повернути собі назад», – зазначив Фітьо.

За його словами, на цьому напрямку за добу відбито десять ворожих атак, загарбники використали проти Сил оборони 18 дронів-камікадзе та здійснили 508 артилерійських обстрілів.

«Знову ж таки, стратегічних успіхів (у ворога) немає», – сказав Фітьо.


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