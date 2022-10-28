Вони так підготовлені, що скоро знадобиться нова хвиля: Зеленський про мобілізацію в РФ

Ворог звітує про нібито завершення мобілізації, проте в Україні на передовій відчувають зовсім інше.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

“Провів кілька нарад з військовими щодо поточної ситуації на передовій наших активних дій. Сьогодні у ворога у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації. Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше”, – заявив Зеленський.

Президент додав, що Росія намагається посилити тиск на українські позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дозволяє припустити, що вже скоро Росії може знадобитись і нова хвиля відправки людей на війну.

“Ми до цього готуємось – готуємось до того, що поточне російське керівництво шукатиме будь-яких нових можливостей, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам – в Ірані”, – додав Зеленський.

Щоденно відбувається робота з партнерами України для того, щоб посилити протиповітряну оборону країни та інші наші оборонні можливості. Щоденно посилюється захист критичної інфраструктури України, передусім енергетичної.