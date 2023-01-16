Велика Британія передасть Україні найбільший пакет військової допомоги

Міністр Великої Британії Бен Воллес оголосив про надання Україні найбільшого на сьогодні пакету військової допомоги. Виступаючи в британському парламенті міністр повідомив, що до складу цього пакета будуть входити не тільки танки й гаубиці, але й бронетранспортери FV430 Mk3 Bulldog.

Він підтвердив, що Україна отримає танкову роту Challenger 2, три десятки самохідних артилерійських установок AS90, сотню одиниць бронетехніки, десятки БПЛА.

Також у пакет увійдуть 100 000 артилерійських снарядів, запчастини та інше обладнання.

Воллес попередив, що партнери України мають негайно посилити колективні зусилля, щоб збільшити економічний і військовий тиск на російський режим.

Він сказав, що Росія планує наступ і не збирається рахуватися з людськими жертвами.