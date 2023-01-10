В РФ призначили нового голову штабу Сухопутних військ

Генерал-полковник Олександр Лапін, командувач наступом на Чернігів та Суми, призначений начальником головного штабу Сухопутних військ РФ.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Як відомо, до кінця жовтня Лапін був командувачем угрупування окупаційних військ “Центр”. Однак у жовтні повідомлялося, що його зняли з посади.

Варто зазначити, що Лапін на початку повномасштабного вторгнення РФ командував наступом на Чернігів та Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область).

Влітку його нагородили званням героя РФ. При цьому в оточенні російського диктатора Володимира Путіна саме його називають відповідальним за відступ російських військ із Харківської області та провали на Донбасі.