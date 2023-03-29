В РФ готуються до блокування YouTube – росЗМІ

Російська компанія VK розширює мережу CDN-серверів як підготовку до заборони YouTube в Росії, щоб прискорити завантаження відеоконтенту.

Про це повідомляє російський Forbes.

У VK офіційно повідомляли, що почали розгортати свою мережу CDN-серверів ще з 2021 року. Компанія “послідовно збільшує пропускну спроможність, зокрема і шляхом розширення мережі CDN” на тлі зростання аудиторії.

За даними видання, розширення мережі CDN-серверів – спільний проєкт VK та операторів зв’язку. Соцмережа пообіцяла збільшити популярність ресурсу, переманивши з YouTube популярних російськомовних блогерів та значно збільшивши свій відеотрафік.

Анонімне джерело в одній із компаній припустило, що, можливо, VK встановлює CDN-сервери як превентивний захід на випадок блокування YouTube, тому що в цьому випадку на російську соцмережу чекає різкий сплеск трафіка. Водночас співрозмовники Forbes не говорять про те, що вони знають про конкретні плани блокування YouTube.