Політика

В РФ готуються до блокування YouTube – росЗМІ

29 Березня 2023 16:20
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росія, YouTube

Російська компанія VK розширює мережу CDN-серверів як підготовку до заборони YouTube в Росії, щоб прискорити завантаження відеоконтенту.

Про це повідомляє російський Forbes.

У VK офіційно повідомляли, що почали розгортати свою мережу CDN-серверів ще з 2021 року. Компанія “послідовно збільшує пропускну спроможність, зокрема і шляхом розширення мережі CDN” на тлі зростання аудиторії.

За даними видання, розширення мережі CDN-серверів – спільний проєкт VK та операторів зв’язку. Соцмережа пообіцяла збільшити популярність ресурсу, переманивши з YouTube популярних російськомовних блогерів та значно збільшивши свій відеотрафік.

Анонімне джерело в одній із компаній припустило, що, можливо, VK встановлює CDN-сервери як превентивний захід на випадок блокування YouTube, тому що в цьому випадку на російську соцмережу чекає різкий сплеск трафіка. Водночас співрозмовники Forbes не говорять про те, що вони знають про конкретні плани блокування YouTube.


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