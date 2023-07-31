В РФ арештував активи українського бізнесмена Ахметова

У Москві суд арештував активи українського бізнесмена Ріната Ахметова через справу щодо фінансування Збройних Сил України.

Про це повідомляють росЗМІ.

Так арешт наклали на майно ТОВ “с”, приватної компанії обмеженою відповідальністю “Метінвест Б. В.” та ТОВ “Бєлгородметаллоснаб”.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, Бєлгородметаллоснаб входить до “Метінвест Євразія”, що зареєстроване у Москві. Засновником останньої компанії є “Метінвест Б. В.”. Він входить до групи компаній SCM Holdings Limited, усі акції якої належать Ахметову.