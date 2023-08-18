Політика

В адміністрації Байдена скептично ставляться до ефективності українських ударів по окупованому Криму, – CNN

18 Серпня 2023 19:34
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війна, крим

За даними CNN, деякі американські військові та чиновники з адміністрації Байдена розкритикували Україну за удари по окупованому Криму, оскільки вважають це марною тратою ресурсів.

За словами неназваного високопоставленого представник оборонного відомства, “це трохи вивело росіян з рівноваги, але це не робить нічого вирішального”. “І, мабуть, для всіх було б краще, якби вони (ЗСУ) просто зосередилися на контрнаступі”, – підкреслив він.

У той же час, як повідомило CNN українське джерело, атаки на Крим є невід’ємною частиною контрнаступальної стратегії України, спрямованої на те, щоб ізолювати Крим і ускладнити для Росії підтримку її військових операцій на материковій частині України.


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