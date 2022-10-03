Політика

Успіхи ЗСУ змінили “динаміку” бойових дій, – глава Пентагону

3 Жовтня 2022 12:37
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війна, сша

Міністр оборони США Ллойд Остін вважає, що Україна “досягає прогресу” в Херсонській області, продовжуючи протистояти російському вторгненню, і додав, що відбулися “певні зміни в динаміці бойових дій”.

Про це повідомляє CNN.

“Те, що ми зараз бачимо, це певним чином являє собою зміну в динаміці бою”, – прокоментував глава Пентагону дії української армії.

Він підкреслив, що українські сили показали себе “дуже й дуже добре” в Харківській області та просуваються далі.

Крім того, за його словами, на Херсонщині ЗСУ також досягають прогресу.

Остін пояснив це гарним навчанням і практичним досвідом українських військових, а також ефективним використанням зброї, наданої США та іншими союзниками.

Окремо при цьому глава Пентагону відзначив ефективність застосування ЗСУ ракетних систем HIMARS, за допомогою яких вдалося вразити значний потенціал росіян.

При цьому міністр оборони США підкреслив, що зміна динаміки бою українськими силами створила можливості для маневрів.


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