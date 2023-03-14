Політика

Уряд ухвалив звільнення голів Луганської, Одеської та Хмельницької ОВА Кабінет міністрів погодив звільнення з посад голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних державних адміністрації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Мельничук повідомив, що уряд погодив звільнення:

Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Луганської обласної державної адміністрації;

Марченка Максима Михайловича з посади голови Одеської обласної державної адміністрації;

Гамалія Сергія Вячеславовича з посади голови Хмельницької обласної державної адміністрації. Поділитися:



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