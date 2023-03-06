Уряд призначив директора НАБУ. Їм став Семен Кривонос.

Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.

“Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.

Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ”, – зазначив Шмигаль.

Що відомо про Семена Кривоноса?

Він був очільником Державної інспекції архітектури та містобудування. Кривонос є найближчим до Офісу президента серед трьох фіналістів на посаду.

Як писав Міхеіл Саакашвілі у 2021 році під час конкурсу на голову Державної інспекції архітектури та містобудування, Кривонос перебував під захистом голови Офісу президента: «Усі спроби збити його кандидатуру були ліквідовані завдяки Андрію Єрмаку та Олексію Чернишову».

Крім того, Кривонос не приховує, що товаришує із заступником Єрмака — Олексієм Кулебою. Дружина Кривоноса була начальницею відділу забезпечення Кулеби, коли той працював першим заступником голови Київської міськдержадміністрації.

Кривонос запевняв, що ніхто з високопоставлених політиків, зокрема з Офісу президента, не зможе впливати на його рішення.