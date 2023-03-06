Політика

Уряд призначив директора НАБУ

6 Березня 2023 12:17
63
читать на русском →
набу, кабмін

Уряд призначив директора НАБУ. Їм став Семен Кривонос.

Про це повідомив прем’єр міністр Денис Шмигаль.

“Щойно на позачерговому засіданні призначили очільником бюро Семена Кривоноса. Цьому процесу передував прозорий конкурс, за підсумками якого комісія, що, зокрема, складалась і з міжнародних партнерів, визначила трьох кандидатів на посаду директора НАБУ.

Тепер Україна виконала всі сім рекомендацій ЄС, які були визначені при отримані статусу кандидата. Це демонструє нашу цілеспрямованість вже цього року перейти до початку перемовин про вступ”, – зазначив Шмигаль.

Що відомо про Семена Кривоноса?

Він був очільником Державної інспекції архітектури та містобудування. Кривонос є найближчим до Офісу президента серед трьох фіналістів на посаду.

Як писав Міхеіл Саакашвілі у 2021 році під час конкурсу на голову Державної інспекції архітектури та містобудування, Кривонос перебував під захистом голови Офісу президента: «Усі спроби збити його кандидатуру були ліквідовані завдяки Андрію Єрмаку та Олексію Чернишову».

Крім того, Кривонос не приховує, що товаришує із заступником Єрмака — Олексієм Кулебою. Дружина Кривоноса була начальницею відділу забезпечення Кулеби, коли той працював першим заступником голови Київської міськдержадміністрації.

Кривонос запевняв, що ніхто з високопоставлених політиків, зокрема з Офісу президента, не зможе впливати на його рішення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Березня 2023 12:17
63

Уряд призначив директора НАБУ
6 Березня 2023 13:22
5

СБУ вилучила нафтопродукти “Укрнафти” і “Укртатнафти” на майже 800 мільйонів
6 Березня 2023 08:54
70

Уночі Росія запустила по Україні 15 “Шахедів”, 13 з них збили
6 Березня 2023 07:26
71

ISW: Українські сили, ймовірно, проводять обмежене тактичне відведення військ у Бахмуті
6 Березня 2023 07:08
22

Минулої доби ЗСУ відбили понад 95 атак російських загарбників, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Мордор, Запад и КНР готовятся предложить Украине «ничью»
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Психологическая усталость от войны
Александр КИРШ

Новое послание директора мордора:
шантаж разложением и секретная часть
Віталій ПОРТНИКОВ

Навіщо Лукашенко полетів до Сі Цзіньпіна
Александр КИРШ

На освобождение всех территорий у Украины есть максимум 20 месяцев и 1 неделя
Александр КИРШ

Год Новой Украины
усі думки