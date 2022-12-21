Уряд Грузії закупив для України 25 потужних генераторів на понад €500 тисяч

Уряд Грузії 21 грудня відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловатів загальною вартістю понад 1,4 млн грузинських ларі (500 тисяч євро).

Про це повідомило посольство України в Грузії.

Йдеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших важливих об’єктів.

У церемонії завантаження генераторів для відправлення в Україну взяли участь тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник Міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе. Посольство України подякувало уряду Грузії та всім причетним.