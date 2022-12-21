Політика

Уряд Грузії закупив для України 25 потужних генераторів на понад €500 тисяч

21 Грудня 2022 20:09
14
допомога, грузія

Уряд Грузії 21 грудня відправив Україні 25 генераторів потужністю від 150 до 500 кіловатів загальною вартістю понад 1,4 млн грузинських ларі (500 тисяч євро).

Про це повідомило посольство України в Грузії.

Йдеться про генератори промислового призначення, які можна використовувати для забезпечення безперебійної роботи лікарень, теплових енергоцентралей та електростанцій, насосних агрегатів для постачання питної води та інших важливих об’єктів.

У церемонії завантаження генераторів для відправлення в Україну взяли участь тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов та заступник Міністра економіки та сталого розвитку Грузії Ромео Мікаутадзе. Посольство України подякувало уряду Грузії та всім причетним.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Грудня 2022 19:24
43

США оголосили черговий пакет військової допомоги для України. До нього увійде система Patriot
21 Грудня 2022 20:38
29

Зеленський прибув у Вашингтон
21 Грудня 2022 18:50
62

Російські окупанти зазнають значних втрат на фронті, – Генштаб
21 Грудня 2022 17:57
84

ССО показали кадри висадки на Зміїний та інших унікальних операцій
21 Грудня 2022 16:10
67

Байден про візит Зеленського до Вашингтона: Багато що потрібно обговорити
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
Александр КИРШ

Аргентум это серебро, а у Аргентины золото
Александр КИРШ

Месть Кота Байдена?
Юрій БУТУСОВ

Чотири категорії командирів на війні
Александр КИРШ

На болотах: какая страна, такая и оппозиция
усі думки