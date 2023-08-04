Політика

Уряд Болгарії схвалив надання Україні 100 БТРів

4 Серпня 2023 17:19
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зброя, Болгарія

Болгарський уряд на своєму засіданні схвалив проєкт угоди між міністерствами внутрішніх справ Болгарії та міністерством оборони України про безоплатне надання нашій країні 100 бронетранспортерів радянського зразка.

Рішення уряду Болгарії передбачає, що голова МВС країни Калін Стоянов уповноважений провести переговори з українською стороною про укладання угоди, “за умови її подальшої ратифікації”.

Крім того, угода про передання бронетранспортерів Україні тимчасово застосовуватиметься “з дати підписання до набуття чинності”. Це означає, що саме передання може початись ще до ратифікації угоди в парламенті Болгарії.


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