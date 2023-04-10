Політика

Україна припинила дію низки угод з Росією та Білруссю

10 Квітня 2023 19:53
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рада

У понеділок, 10 квітня, Україна припинила дію двох угод із Росією та однієї угоди з Білоруссю.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Сьогодні Україна припинила дію Угоди між Кабміном та урядом РФ про порядок перетинання українсько-російського державного кордону мешканцями прикордонних регіонів Росії та України. Таке рішення сприятиме посиленню державного контролю за в’їздом і перебуванням не території України громадян Росії в умовах загрози національній безпеці.

Законопроєкт підтримали 283 народних депутати України.

Також Україна вийшла з Угоди про проведення узгодженої політики у визначених транспортних тарифах. Таке рішення ухвалили, оскільки Україна не здатна виконувати положення Угоди через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, зокрема через знищення української транспортної інфраструктури російської армією.

За проголосували 288 депутатів.

Крім того, Верховна Рада ухвалила припинення дії Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації. Також було припинено дію Протоколу між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі технічного захисту інформації

Мельничук наголосив, що цей законопроєкт ухвалили у зв’язку зі зміною обставин і в межах подальшої ізоляції Білорусі через її активну підтримку збройної агресії Росії.

Законопроєкт підтримали 288 депутатів.


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