Україна просить у Німеччини ще танків Leopard 2

Зважаючи на перші втрати в ході контрнаступу, заступник міністра закордонних справ України Мельник просить надати більше танків німецького виробництва.

Про це повідомляє NTV.

На тлі втрати перших танків, поставлених західними союзниками для участі в бойових діях в Україні, в Києві знову лунають заклики до посилення підтримки, зокрема, з боку Німеччини. “Українській армії вкрай необхідно набагато більше західних бойових танків, бойових машин піхоти та іншої бронетехніки”, – заявив Мельник.

“Кожен Leopard 2 буквально на вагу золота для вирішального наступу”, – додав колишній посол України в Берліні.

На його думку, Бундесвер здатен надати більше, ніж 18 вже поставлених одиниць зі своїх запасів, яких налічується понад 300. Нинішню кількість можна було б “потроїти, не ставлячи під загрозу здатність Німеччини до самооборони”.

Мельник також попросив передати українській армії “ще 60 бойових машин піхоти Marder”.

Політик з питань безпеки ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав вимогу Мельника. “Союзники повинні були б негайно замінити всю знищену техніку – в тому числі бойові танки Leopard і бронетранспортери – і доставити додаткову техніку”, – сказав він.

Військовий політик Вільної демократичної партії Маркус Фабер заявив, що “чіткі заяви про заміну втраченого матеріалу” можуть “підтримати атакованих у їхньому наступі”. Наприклад, Бундестаг прийняв рішення про заміну зарядів Leopard 2 на озброєнні німецьких збройних сил. “Тут ми можемо збільшити кількість, щоб допомогти”, – сказав Фабер.

Мельник також повторив вимогу до Німеччини надати крилаті ракети Taurus і допомогти побудувати потужні українські військово-повітряні сили. Україна чекає “на стратегічне рішення Німеччини щодо активної участі в коаліції винищувачів, щоб дати можливість українським пілотам тренуватися на винищувачах Eurofighter і надати частину з більш ніж 130 літаків”.