Політика

Україна отримає від США супутникові антени для покращення зв’язку на полі бою

28 Жовтня 2022 20:09
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допомога, сша

У новому пакеті оборонної допомоги США нададуть Україні системи супутникового зв’язку.

Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, інформує Голос Америки.

Сінгх оголосила, що новий пакет допомогивключає додаткові ракети до HIMARS, 2000 протитанкових та 500 високоточних снарядів до артилерії 155-мм калібру, 1300 протитанкових систем, 125 бронемашин Humvee, стрілецьку зброю, набої та антени для супутникових комунікацій.

Пакет надано в рамках повноважень президента США. Це дозволяє Пентагону швидко відправляти Україні зброю із власних запасів.

Пентагон вперше надає Україні чотири антени супутникового зв’язку, що діють поза системою Starlink, підтвердила посадовиця. Вона, однак, заперечила зв’язок поставок із заявами американського мільярдера Ілона Маска щодо втрат компанії на підтримку Starlink для України, і вказала, що ці антени будуть надані із запасів Пентагону.

“Ми вперше надсилаємо чотири антени супутникового зв’язку”, – сказала Сінгх. Вона пояснила, що ці антени можуть взаємодіяти з будь-якими системами, не лише Starlink. Вони допомагають покращити можливості зв’язку на полі бою”.

Необхідність надання таких антен викликана потребами підтримувати зв’язок на полі бою в умовах руйнування енергооб’єктів в Україні, додала посадовиця.

“Ми бачимо напади Росії на енергомережі та інфраструктуру України і ці антени надають додаткові можливості на місці в критичо важливий час, коли здійснюються удари по українській інфраструктурі. Вони не мають на меті слугувати заміною таким послугам, як Starlink, вони допомагають покращити зв’язок на полі бою”, – додала представник Пентагону.

Сінгх також заявила, що навчання український військових управлінню систем NASAM завершиться незабаром, що зробить можливим передачу Україні цих систем наступного місяця.


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