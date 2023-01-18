Політика

Україна отримає ще 200 бронетранспортерів від Канади

18 Січня 2023 15:14
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канада, допомога

Канада направить в Україну ще 200 одиниць бронетехніки для допомоги у боротьбі з російською агресією.

Про це заявила міністр оборони Аніта Ананд в середу під час візиту до Києва, повідомляє The Globe and Mail.

Йдеться про БТР «Senator», виготовлені компанією Roshel з міста Міссісога, штат Онтаріо, які можуть перевозити вісім пасажирів, а також водія та пасажира на передньому сидінні. Також у середині є місце для навідника. Зброю можна встановити зверху.

Передача автомобілів коштуватиме Канаді понад 90 мільйонів доларів.

Ці 200 машин призначені для безпечного транспортування бійців, поранених та техніки.

Очікується, що до літа всі 200 машин будуть відправлені в Україну.


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