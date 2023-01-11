Україна не стане членом ЄС, доки на її території знаходяться війська РФ – віцепрезидент ЄК

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території перебувають російські війська.

Про це заявив в інтерв’ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

“Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала можливість сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну в досягненні цієї мети”, – відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні перебуватимуть російські військові.

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна отримала офіційний статус кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідним є виконання Копенгагенських критеріїв – умов вступу до ЄС, ухвалених 1993 року. Серед них – наявність стабільних державних інститутів, діюча ринкова економіка і здатність ефективно виконувати зобов’язання члена ЄС.

Крім того, Єврокомісія сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху до членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.