Україна надіслала ноту протесту в МЗС Білорусі

Українське посольство надіслало ноту протесту в МЗС Білорусі через пропагандистський сюжет на держтелеканалі Білорусі про нібито вербування посольством України найманців на війну проти Росії.

Про це повідомів посол України в Білорусі Ігор Кизим.

“Зазвичай утримуюся від коментарів публікацій у державних ЗМІ Білорусі щодо України, оскільки антиукраїнське там “зашкалює”, а витрачати час на боротьбу з “пропагандистськими вітряками” якось бракує часу, та й, відверто, шкода того часу.

Але не можу втриматися і не прокоментувати чергове “дно” білоруської пропаганди, яке 16.01.2022 р. на першому каналі БТ звичайному білоруському глядачеві “подарувала” одна з найбільш упізнаваних після серпня 2020 року пропагандистів – Катерина Тихомирова у своїй “авторській” програмі “Катюшин розрахунок.

Не буду переказувати всю маячню цього “сюжету”. Скажу відразу, посольство надіслало відповідну ноту протесту в МЗС РБ”, – зазначив Кизим.

У своєму пропагандистському “сюжеті” авторка стверджує, нібито посольство є “вербувальним центром” для відправки “найманців” в Україну.

Для “підтвердження” цього в сюжеті з’являється якийсь грузин Георгій Заракішвілі, який нібито за допомогою посольства намагається потрапити в Україну, щоб “повоювати” там, і розповідає про це білоруським спецслужбам, які його затримали.

Кизим вважає, що слова грузина про його бажання воювати на боці України – “єдина правда в цьому сюжеті”: “Все інше – брехня, маніпуляції та лицемірство”.

Посол звернув увагу, що “авторка” чомусь не наважилася розповісти про сотні вбитих російськими окупантами дітей в Україні чи про нещодавню ракетну атаку, коли російська ракета влучила у житловий будинок у Дніпрі, де загинули 44 людини (серед них 5 дітей), 20 людей – ввежають безвісти зниклими.

Подібну маячню Кизил називає “черговим сплеском антиукраїнської істерії і пошуком так званих “компрометуючих” матеріалів для провокацій” проти посольства України і його співробітників.

Посол також нагадав пропагандистці про російських мобілізованих, які наразі проходять підготовку на білоруських полігонах та вирушають воювати в Україну, щоб вбивати українців.