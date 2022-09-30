Політика

Україна готова до діалогу з РФ, але не з Путіним, – Зеленський

30 Вересня 2022 17:20
30
росія, зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але не з Володимиром Путіним, а з іншим президентом РФ.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що Україна була і є лідером у переговорних зусиллях. Саме наша країна пропонувала Росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних та справедливих умовах.

“Очевидно, що з цим російським президентом це не можливо. Він не знає, що таке гідність та чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але з іншим президентом”, – сказав Зеленський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Если бы таких в россии было больше, это была бы Россия
Віталій ПОРТНИКОВ

Держите его семеро
Арсен АВАКОВ

Впереди непростая зима
Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
усі думки
ТОП-новини
30 Вересня 2022 17:11
50

Україна подає заявку на вступ до НАТО
30 Вересня 2022 17:20
30

Україна готова до діалогу з РФ, але не з Путіним, – Зеленський
30 Вересня 2022 16:42
126

Відбулося засідання РНБО: перші подробиці
30 Вересня 2022 15:43
176

Путін оголосив анексію окупованих територій і закликав Київ до переговорів
30 Вересня 2022 14:14
142

НБУ заборонив перекази на картки іноземних банків
Останні новини
усі новини