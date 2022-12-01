Політика

Удари РФ по українській інфраструктурі не принесли стратегічного ефекту, — британська розвідка

1 Грудня 2022 09:31
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війна

Розвідка Британії вважає, що стратегія РФ зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.

Про це йдеться у розвідувальному огляді міноборони Британії.

“Починаючи з жовтня 2022 року, Росія неодноразово атакувала розподільчу мережу України, насамперед крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби Росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею в останні роки”, – йдеться у зведенні.

За задумом Росії, концепція передбачає використання ракет дальнього радіуса дії для ударів по критично важливих об’єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примушення керівництва держави до капітуляції.

Російські удари продовжують спричиняти дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, широкомасштабних гуманітарних страждань по всій Україні, наголошується у зведенні.

Однак, ефективність цієї стратегії, ймовірно, притупилася, оскільки Росія вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.

Крім того, оскільки Україна успішно мобілізувалася протягом дев’яти місяців, матеріальний і психологічний ефект цієї операції, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута в початковий період війни, наголосила британська розвідка.


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