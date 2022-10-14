У Зеленського запевнили, що знайдуть спосіб продовжити роботу Starlink

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк запевняє, що Україна знайде рішення, аби служби супутникового зв’язку Starlink продовжили роботу в Україні.

“Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але Ілон Маск допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії.

Україна знайде рішення, аби Starlink продовжив роботу.

Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок”, – написав Подоляк у Twitter.

Давайте відверто. Подобається це комусь чи ні, але @elonmusk допоміг нам вистояти у найбільш критичні моменти війни. Бізнес має право на власні стратегії. 🇺🇦 знайде рішення, аби #Starlink продовжив роботу. Очікуємо, що до кінця переговорів компанія забезпечить стабільний зв‘язок. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 14, 2022