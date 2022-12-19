У Зеленського незадоволені порогом цін на російський газ: Має бути ембарго

Голова Офісу президент Андрій Єрмак висловив незадоволення встановленим у Євросоюзі порогом цін на газ. Він вважає, що дії ЄС щодо російського газу мали б бути рішучішими.

“Поріг цін на російський газ… Має бути ембарго, якщо ми справді виступаємо за справедливість”, – йдеться у дописі Єрмака в Telegram.

У Росії також незадоволені спробами Заходу встановити стелю цін на її газ. “Це порушення ринкового процесу ціноутворення, посягання на ринкові процеси. Будь-які посилання на “стелю” неприйнятні”, – зазначив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

За його словами, Росії потрібен час, щоб підготувати відповідь на нові обмеження. “Ви знаєте, що трохи затягнувся процес щодо нафти. Але його [відповідь Москви на введення порогу цін на нафту РФ] буде опубліковано. Так само буде і з газом”, – сказав він.