Політика

У Верховній Раді зібрали підписи за позбавлення депутатів з ОПЗЖ мандатів

16 Січня 2023 16:38
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рада, опзж

У Верховній Раді зібрали 150 підписів для звернення щодо позбавлення представників забороненої ОПЗЖ депутатських мандатів.

Про це повідомили народні депутати Олег Дунда та Олексій Гончаренко.

Підписи зібрали для звернення до голови Верховної Ради Руслана Стефанчука щодо включення у порядок денний найближчого пленарного засідання парламенту низки відповідних законопроєктів.

«Ми зробили петицію про це та отримали голоси. Зробили законопроєкт. Чекаємо на реакцію Стефанчука. І пам’ятаємо: маріонеток путіна тут не має бути», — пише Гончаренко.


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