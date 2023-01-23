Політика

У розвідці прогнозують активні бої за схід України протягом найближчих двох місяців

23 Січня 2023 11:50
65
війна, розвідка

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у найближчі два місяці триватимуть активні бойові дії у Донецькій і Луганській областях.

Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу», оприлюдненому 23 січня.

«Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях», — заявив він, коментуючи наказ володимира путіна взяти Донбас до березня.

Скібіцький зауважив, що начальник генштабу рф і нещодавно призначений командувачем військ в Україні валерій герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів.

За словами Скібіцького, розвідка зараз бачить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі.

«Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок. Можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області», — уточнив він.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Січня 2023 11:50
65

У розвідці прогнозують активні бої за схід України протягом найближчих двох місяців
23 Січня 2023 15:08
4

СБУ та ГУР скоординували нові спецоперації проти агресора
23 Січня 2023 14:35
55

Втрати українців становлять понад 100 тис. військових – норвезький генерал
23 Січня 2023 09:54
57

Естонія передає Україні усі свої 155-мм гаубиці, – посол
23 Січня 2023 09:32
27

Дев’ятий “Рамштайн” відбудеться у лютому, – Резніков
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

В Харькове через 20 лет русского языка не будет
Александр КИРШ

Признано официально: царь мордора — ненастоящий (возможные последствия)
Сергій ПРИТУЛА

Українці тримають стрій!
Александр КИРШ

Мордор мордору по морде, или Удар пуйлом по “вагнеру”: последствия
Александр КИРШ

Пёсик Трампик?
Сергій ПРИТУЛА

Єдність, яка вразила світ
усі думки