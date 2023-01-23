У розвідці прогнозують активні бої за схід України протягом найближчих двох місяців

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький прогнозує, що у найближчі два місяці триватимуть активні бойові дії у Донецькій і Луганській областях.

Про це він сказав в інтерв’ю «Укрінформу», оприлюдненому 23 січня.

«Лютий-березень будуть активні бойові дії, і саме в Луганській і Донецькій областях», — заявив він, коментуючи наказ володимира путіна взяти Донбас до березня.

Скібіцький зауважив, що начальник генштабу рф і нещодавно призначений командувачем військ в Україні валерій герасимов досі не виконав завдання з окупації цих регіонів.

За словами Скібіцького, розвідка зараз бачить перекидання 2-ї механізованої дивізії 1-ї танкової армії з Білорусі.

«Не виключаємо, що вони можуть знову спробувати зайти на нашу територію через кордон, це Куп’янський напрямок. Можливе і відновлення наступальних дій з метою повернення під контроль раніше захоплених ворогом територій у Луганській області», — уточнив він.