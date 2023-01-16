Політика

У Раді збирають підписи за звільнення Арестовича

16 Січня 2023 17:21
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рада, арестович

У Верховній Раді розпочали збір підписів за звільнення радника Офісу президента Олексія Арестовича після його скандальних заяв щодо знищення РФ багатоквартирного будинку у Дніпрі.

Про це у понеділок, 16 січня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

За його словами, ОПУ має зробити офіційну заяву про те, що «фантазії Арестовича на військову тематику не мають відношення до позиції Банкової».

«Також було направлено депутатське звернення до голови СБУ. Тому що вигадки Арестовича про руйнування будинку у Дніпрі через наші ППО — те, що відповідає критеріям державної зради», — написав нардеп.


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