Політика

У Польщі розповіли, коли в Україну надійде решта обіцяних танків Leopard 2

27 Лютого 2023 15:54
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зброя, польща

Польща надішле Україні наступну партію анонсованих танків Leopard 2, щойно закінчиться навчання українських танкістів. Це має статися вже за кілька тижнів.

Про це повідомив глава канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик в інтерв’ю PAP.

На запитання, коли Києву передадуть наступні 10 обіцяних танків Leopard 2A4, Дворчик відповів: «Незабаром. Підготовка українських екіпажів має бути завершена. Частина цих танків зараз використовується під час навчання […] Це перспектива на кілька тижнів».

Окрім того, обіцяні польським прем’єр-міністром танки PT-91 разом із Т-72 також прибудуть в Україну упродовж тижнів, «якщо не раніше». «Вони практично в процесі передання, тому скоро будуть в Україні», — зазначив Дворчик.


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