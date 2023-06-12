Політика

У Німеччині стартують найбільші в історії НАТО авіанавчання

12 Червня 2023 11:32
5
читать на русском →
нато

У понеділок, 12 червня, в Німеччині стартують навчання повітряних сил НАТО Air Defender 23, які стануть наймасштабнішими навчаннями авіації Альянсу.

Про це повідомляє Bloomberg.

У навчаннях беруть участь понад 20 країн-партнерів і близько 250 літаків, в тому числі винищувачі F-35 повітряних сил США і Нідерландів, а також розвідувальні літаки AWACS, дозаправники в повітрі і транспортні літаки ВПС Японії.

Навчання пройдуть на чотирьох локаціях Німеччини, а також по одній в Нідерландах і Чехії.

В ході маневрів планують перевірити здатність ВПС реагувати на кризові ситуації в Європі на тлі посилення напруженості у відносинах з Росією.

Райони навчань будуть використовуватися до чотирьох годин на день в різний час і в цей час будуть закриті для цивільних повітряних транспортних засобів.

Комерційні рейси, які пролітають через повітряний простір Німеччини будуть змінювати свої маршрути, а також будуть затримуватись.

Навчання відбуваються в той час, коли НАТО планує більш широку перебудову своєї оборони.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Червня 2023 08:35
70

ЗСУ звільнили Сторожове у Донецькій області
12 Червня 2023 07:18
17

В Україні перевірили майже всі укриття: третина з них виявилися зачиненими або непридатними
12 Червня 2023 07:07
34

МКС почав розслідувати підрив Каховської ГЕС, – Зеленський
12 Червня 2023 06:55
22

Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень, – Генштаб
12 Червня 2023 06:39
67

ISW: у РФ применшують успіхи України, говорячи про захоплення “сірих зон”
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Первый, кто виноват в новокаховской трагедии, — Байден
Александр КИРШ

Маленьким ангелам
Юрій ЛУЦЕНКО

Капітуляція рашистських окупантів на Південному фронті
Александр КИРШ

В семье не без Орбана — так что надо суперНАТО
Александр КИРШ

“Убей его!”
Віталій ПОРТНИКОВ

Не смотрите вверх, там дроны
усі думки