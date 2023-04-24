Політика

У МЗС відповіли віцеспікерці парламенту Угорщини, яка хоче, щоб членство України в НАТО схвалила Росія

24 Квітня 2023 17:48
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Угорщина, мзс

Спікер українського МЗС Олег Ніколенко відповів на заяву віцеспікерки парламенту Угорщини Дори Дуро про необхідність «угоди-схвалення» РФ для вступу України до НАТО.

Він наголосив, що Україна не потребує дозволу Росії, аби стати членом Альянсу та має суверенне право вільно обирати засоби безпеки, яке неодноразово підтверджувалося на рівні всіх держав-членів НАТО, зокрема Угорщини.

За словами Ніколенка, небезпечно, коли окремі угорські політики намагаються ставити безпеку євроатлантичного простору в залежність від забаганок Москви.

«Немає жодних об‘єктивних причин, які перешкоджали б вступу України в НАТО. Українське членство лише посилить Альянс, унеможливить повторення російської агресії в Європі в майбутньому», — зазначив Ніколенко.


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