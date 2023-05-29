Політика

У Молдові з’явиться свій Patriot. Санду запропонувала створити центр протидії російській дезінформації

29 Травня 2023 10:58
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молдова

Президентка Молдови запропонувала парламенту створити державне відомство для протидії дезінформації і пропаганді, зокрема російській.

Як повідомляє Newsmaker, про це оголосила президентка Мая Санду.

Національний центр боротьби із пропагандою “Патріот” пропонують створити як орган, що буде координувати та впроваджувати державу політику у сфері інформаційної безпеки та займатися стратегічною комунікацією для протидії дезінформації.

Президентка зазначила, що подасть парламенту відповідну пропозицію. 30 травня текст проєкту опублікують для громадських консультацій, а до кінця червня передадуть на розгляд парламенту.

“Щодня Кремль та злочинні угруповання здійснюють гібридні атаки, використовуючи зброю пропаганди, щоб сіяти ненависть у Молдові, ослаблювати нашу взаємну довіру і довіру до держави. Оскільки Кремль не може дістатися до нас своїми танками, він спонсорує поширення брехні у ЗМІ та соцмережах, вкладаючи у це велетенські гроші, фінансує злочинні угруповання брудними грошима. Брехня, що транслюється на телеканалах та в інтернеті, стала найбільш небезпечною зброєю”, – заявила Мая Санду. 

За її словами, Центр буде мати дві основні функції – виявляти поширювану дезінформацію, протидіяти цим кампаніям і повідомляти громадськості достовірну інформацію, а також працювати з іншими урядовими структурами для підвищення стійкості країни до дезінформації.

Мая Санду додала, що право на свободу слова є беззаперечною цінністю для демократичної країни, але свобода слова “не має бути прикриттям для брехні та інтоксикації”.

“Ми не можемо дозволити їм розколоти нас і ослабити країну. Це залежить від нас, від усього суспільства. Тому що це і є їхній план – ослаблена країна з озлобленими людьми, які не заважають їм красти і залишати Молдову бідною і корумпованою”,  – наголосила Санду.


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