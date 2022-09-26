У Молдові пропонують позбавляти свого громадянства тих, хто воює на боці росії

Президентка Молдови Мая Санду оголосила, що тих, хто воює на боці російських окупантів проти України та має паспорт рф, можуть позбавляти громадянства Молдови.

Про це вона сказала на брифінгу 26 вересня.

Молдова не виключає можливості залучення своїх громадян, які мають два громадянства, до бойових дій в Україні. Це стосується, зокрема, Придністровського регіону.

Санду заявила, що у Молдові обурені залученням громадян із цієї зони до мобілізації, оголошеної росією. Поки інформації про мобілізацію молдован з лівого берега Дністра не надходило, але Кишинів уважно стежить за ситуацією у Придністровському регіоні.

«Існує ризик мобілізації громадян Молдови зі східних районів країни. Щоб запобігати таким дії, ми розглядаємо можливість анулювання громадянства Молдови тим, хто має, зокрема громадянство рф і воює за агресора», — сказала Мая Санду.

Влада Молдови також розглядає можливість посилення покарання для тих, хто має лише громадянство Молдови та переходить на бік агресора.