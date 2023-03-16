У Молдові перейменували державну мову на румунську

Молдовський парламент схвалив рішення щодо перейменування державної мови з молдовської на румунську: 58 депутатів підтримали ініціативу.

Про це пише Newsmaker.

У всьому законодавстві Молдови словосполучення “румунська мова” займе місце “молдовських мов”, зокрема замінять словосполучення “офіційна мова”, “державна мова” та “рідна мова”.

Також протягом 30 днів з моменту набрання чинності закону органи державної влади, до повноважень яких належить прийняття, затвердження чи видання нормативних актів, внесуть необхідні зміни.

За законопроєкт у другому читанні проголосували 58 народних депутатів.

Зазначається, що після голосування депутати ПАС встали з вигуками “Браво”. “Вітаю. Це голосування трохи запізніле”, – ствердив голова парламенту Ігор Гросу.